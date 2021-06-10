В Воронеже снова перекрыли движение на мосту у «Работницы»

Движение на мосту на этот раз перекроют не полностью и ненадолго. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в четверг, 10 июня, водителям, проезжающим через мост у «Работницы», пришлось постоять в небольших пробках. Часть путепровода перекрыли. В мэрии сообщили, что идут работы по обустройству предшовной зоны деформационных швов.

- Строители не стали для этого полностью перекрывать движение по путепроводу, а ведут работы по полосам. Летом, традиционно автомобильный поток значительно уменьшается и локальные ограничения не создают дополнительных заторов, - прокомментировали перекрытие в управлении информации городской администрации.

Напомним, мост у «Работницы» перекрыли для реконструкции в октябре прошлого года. Благодаря предоставлению железнодорожниками возможности беспрерывной работы в течение нескольких ночей срок ремонта удалось сократить с 18 месяцев до семи. Поздним вечером 7 мая проезжая часть путепровода была открыта. Однако в мэрии предупредили, что не все работы закончены, и перекрывать движение на мосту еще потребуется, но уже ненадолго.