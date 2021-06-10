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Происшествия10 июня 2021 9:21

В Воронеже следователи выясняют причину загадочной смерти грудного ребенка

Трагедия случилась в микрорайоне Репное
Юрий КОЗЛОВ
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Следователи выясняют обстоятельства страшной трагедии.

Следователи выясняют обстоятельства страшной трагедии.

Фото: из архива «КП»

Стало известно о жуткой трагедии, случившейся в середине мая в Репном. В одном из домов микрорайона на окраине Воронежа умер семимесячный ребенок. Причем причину смерти пока так и не определили.

Разбираются в причинах этой трагедии сотрудники Следственного комитета.

- По факту смерти ребенка проводим проверку, устанавливаем все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным- смерть не носит криминальный характер, - такой комментарий дали в региональном Следственном управлении СК.