В Воронеже следователи выясняют причину загадочной смерти грудного ребенка

Следователи выясняют обстоятельства страшной трагедии. Фото: из архива «КП»

Стало известно о жуткой трагедии, случившейся в середине мая в Репном. В одном из домов микрорайона на окраине Воронежа умер семимесячный ребенок. Причем причину смерти пока так и не определили.

Разбираются в причинах этой трагедии сотрудники Следственного комитета.

- По факту смерти ребенка проводим проверку, устанавливаем все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным- смерть не носит криминальный характер, - такой комментарий дали в региональном Следственном управлении СК.