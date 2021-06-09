В Воронеже водитель с поддельными правами «подставил» знакомого под уголовное дело о взятке

Мужчина положил 200 долларов в салон служебной машины ДПС. И "заработал" за это уголовное дело. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 28-летнего воронежца.

Ранним утром 26 марта в Воронеже на улице Моисеева инспекторы ДПС остановили машину, водитель которой предъявил права, оказавшиеся поддельными. Когда мужчина понял, что «пахнет жареным», он позвонил своему знакомому и попросил его помочь.

Помощь оригинальностью не блистала. 28-летний приятель предложил полицейскому забыть о нелегальном водителе за 200 долларов (по курсу это где-то около 15 тысяч рублей). Деньги он положил в салон служебного автомобиля. Страж порядка от взятки отказался, сообщил о предложении непрошеного визитера куда следует.

Таким образом, «предприимчивый» знакомый водителя с поддельными правами «заработал» уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконного бездействия». Он признал свою вину. Теперь суд определит, какое наказание мужчина получит за свои неразумные действия.