В Воронеже в июне начнут искать подрядчика для благоустройства Северного леса

Северный лес после эпопеи с незаконным забором лишился многих деревьев. Фото: Максим ГОРОХОВ

Во вторник, 8 июня, губернатор Александр Гусев обсудил на видеосовещании судьбу Северного леса. На нем руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер проинформировала главу области, что подготовлено техзадание на разработку проектной документации его благоустройства. Его направили в управление госзакупок. В частности, на территории леса планируют повесить видеокамеры для мониторинга незаконных вырубок. Кроме того, Наталья Ветер сообщила о готовности проекта указа об установлении охранной зоны в лесу.

Александр Гусев в ответ заявил, что в ближайшее время подпишет все эти документы. Губернатор дал указание в течение недели организовать вывоз мусора из Северного леса после субботников.

Руководители департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов и управы Коминтерновского района Виталий Поздняков сообщили о том, как собираются изымать земельные участки в Северном лесу у их собственников. Сделать это планируют сразу после присвоения ему статуса «памятник природы».

Напомним, летом 2020 года местные жители обратили внимание, что под прикрытием, как выяснилось, незаконно установленного забора между улицами Мордасовой и Миронова, по-тихому вырубают деревья. После потасовки с дюжими мужчинами (судя по всему, охранниками) получил травмы один мужчина, а другого ранили из травматического пистолета. Вскоре после стихийного митинга жильцы снесли незаконный забор. После этого власти стали относиться к проблеме Северного леса значительно внимательнее.