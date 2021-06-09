Воронежец лишился 475 тыс рублей после звонка "из банка"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

55-летний житель Коминтерновского района обогатил мошенников на 475 тыс рублей. Причем даже не собственных, а взятых в кредит, о котором и не знал.

К таким последствиям привел звонок «из банка». Об этой «бородатой» схеме развода мы пишем ежедневно, но жертв меньше не становится. Читайте, запоминайте и предупредите родственников, чтобы не попадались на подобные сказки мошенников.

Воронежцу позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что его средства подверглись несанкционированному доступу. Звонивший предложил обезопасить расчетный счет, а для этого сообщить персональные данные банковской карты. Мужчина выдал пароли, после чего на его имя оформили кредит, а зачисленные средства перевели на неизвестные реквизиты. Причиненный ущерб составил около 475 тысяч рублей.

Будьте бдительными, не сообщайте никому (в том числе сотрудникам финансовых учреждений) свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка.

За 8 июня жертвами дистанционных аферистов стали 16 жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли более 2,5 миллионов рублей.