В центре Воронежа пьяный дебошир сломал нос полицейскому

За удар, сломавший нос полицейскому, дебошир может провести в колонии пять лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

30 мая около 18.30 недалеко от Дворца творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) произошел дикий случай. 25-летний сотрудник патрульно-постовой службы увидел, что мужчина средних лет расположился на природе и нагло пьет в общественном месте. Полицейский сделал ему замечание.

Ответ был совершенно неадекватным. Пьяный мужчина полез в драку. И так ударил полицейского, что сломал ему нос. Дебошира задержали, сообщили в региональном ГУ МВД.

В отношении агрессивного выпивохи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Организована проверка, ее проводят сотрудники Следственного комитета. Любителю помахать кулаками грозит до пяти лет лишения свободы.