Страшно и смешно одновременно: воронежцам показали платоновское «Ювенильное море»

Режиссер Наталья Назарова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В платоновской программе 11-го форума искусств показали спектакль МХТ имени Чехова по мотивам «Ювенильного моря» и других произведений писателя.

Воронежцы остались в восторге. Спектакль ломает устоявшиеся стереотипы о том, что Платонов «сложный и тяжелый» писатель. Как отметила режиссер Наталья Назарова, сначала у воронежских зрителей была настороженность, зал был очень серьезный. А ведь «Ювенильное море» у Платонова - комедия.

Режиссер призналась, что давно мечтала поставить «Ювенильное море». Но когда приняли решение ставить «мечту», не понимали, как это сделать – это же неосуществимо, это же несценичное произведение. И Наталья стала читать у Платонова все подряд, и стали возникать ассоциации, находки.

- В повести «Впрок» герои сделали искусственное солнце, и мне ужасно захотелось это совместить - море и солнце, эти две стихии. Объединяющей идеей стала тема апокалипсиса. Ведь когда люди пытаются подчинить природу, делают солнце, как боги строят вселенную, когда люди пытаются стать богами – обычно это плохо заканчивается, - призналась Наталья. - Была невозможная, неосуществимая задача: сделать место схода стихий - земли, неба и железа, такую проматерию. Сложно было сделать «море» - будет либо громко, либо дорого, либо невозможно монтировать, либо и то, и другое. Остановились на менее затратном – пластиковом песке. Наша художница умеет из ничего сделать что-то волшебное. Актеры спрашивали: когда будут готовы наши пиджаки. Она отвечала: «Подождите, я варю». Ботинки современные, но художница над ними поколдовала, и кажется, что они из той эпохи.

Актриса «сложность» платоновского языка преодолела известным приемом.

Вероника Тимофеева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я переписывала фрагменты Платонова - через руку его фразы входили в мозг, и язык стал естественным и понятным.

Режиссер Наталья Назарова призналась, что «депрессивность» платоновских текстов совсем ее не тяготила.

- Я помню свое первое впечатление от прочтения – я жутко смеялась. Спектакли по Платонову грешат отсутствием юмора, а у него ведь оно потрясающее. В одном абзаце может быть страшно и смешно одновременно.

Платонова стали ставить все чаще. Режиссер считает, это потому, то писатель наконец-то перешел в разряд классики, теперь он общепризнанный российский писатель. А кроме того времена тяжелые, и Платонов им прекрасно соответствует.