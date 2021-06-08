В Воронеже делятся опытом взаимодействия муниципальных ветвей власти и КСП

Фото предоставлено мэрией Воронежа

С 8 по 10 июня в Воронеже проходят масштабные мероприятия в рамках расширенного заседания Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов (МКСО) России. На съезд в наш город приехали председатели и представители муниципальных и региональных КСП из других субъектов страны. В преддверии этого знакового события в правительстве области сегодня прошло обсуждение взаимодействия органов внешнего контроля и ветвей муниципальной власти. В рабочей встрече приняли участие руководители органов местного самоуправления Воронежа, депутаты горДумы и члены Президиума Союза.

Председательствовала руководитель Контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук. Городскую администрацию представляли первый вице-мер Воронежа по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев, замглавы по социальной политике Надежда Савицкая, заместитель главы администрации-полномочный представитель мэра в горДуме Марина Плиева.

Организатором съезда Союза (а он сегодня насчитывает 350 членов) стала Контрольно-счетная палата Воронежа. Ее руководитель Елена Литвинчук также входит в состав Президиума и возглавляет отделение Союза МКСО по Центральному Федеральному округу.

Она выступила с приветственным словом и отметила высокий уровень сотрудничества, сложившийся между КСП Воронежа и органами исполнительной и представительной городской власти. Это позволяет быстро и конструктивно вести диалог и решать многие проблемы муниципалитета. Воронежские аудиторы высказали готовность поделиться опытом с коллегами.

Затем Председатель Совета Союза, замруководителя «Промсвязьбанка», член Высшего Совета «Единой России» Владимир Катренко отметил, что сегодня Союз является главной площадкой, на которой профильные сообщества могут обмениваться опытом. И, как правило, он свидетельствует о том, что там, где уровень взаимодействия контрольных органов с администрациями высок и носит гармоничной характер, там вся совместная деятельность служит во благо горожан, способствует повышению качества жизни сограждан. Воронеж же в качестве места проведения определен вовсе не случайно – именно здесь успешно реализуется такая политика сотрудничества.

От имени главы города Вадима Кстенина участников встречи поприветствовал первый вице-мэр Юрий Тимофеев. Он поблагодарил за то, что выбор пал в этом году для проведения Съезда именно на Воронеж и пожелал плодотворной работы.

В ходе встречи были затронуты вопросы содействия органов финансового контроля повышению эффективности управления государственными и муниципальными ресурсами. Стороны также обсудили непосредственное участие воронежцев в решении вопросов местного значения и реализацию гражданских инициатив. Интересовало членов Союза инициативное бюджетирование и голосование граждан по выбору объектов для ремонта и благоустройства. Были затронуты и темы развития социальной сферы, в развития застроенных территорий.

По итогам Председатель Совета Союза МКСО Владимир Катренко и Председатель Союза МКСО Владимир Астафьев передали Почетные грамоты Союза мэру Воронежа Вадиму Кстенину, Председателю Воронежской городской Думы Владимиру Ходыреву и вручили высшую награду Союза депутату Сергею Колиуху и вице-мэру Марине Плиевой, под руководством которой создан и работает отдел по взаимодействию с Воронежской городской Думой и КСП, обеспечивающий с первых дней создания палаты высокий уровень взаимодействия администрации и специалистов муниципального аудита.