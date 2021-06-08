Владимир Нетёсов обсудил с соцработниками Воронежской области реализацию проектов в сфере соцзащиты населения

Владимир Нетёсов поблагодарил соцработников за то, что они ведут постоянный поиск новых технологий и форм работы для ускорения обратной связи с населением

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с соцработниками региона. На встречу, приуроченную ко Дню социального работника, который отмечается в нашей стране 8 июня, были приглашены руководитель департамента социальной защиты региона Ольга Сергеева и представители городских управлений социальной защиты населения. Владимир Нетёсов поздравил собравшихся с праздником и отметил, что они избрали нелегкую, но в высшей степени благородную и очень нужную стране и обществу профессию. Ведь от результатов труда соцработников, их профессионализма и компетентности напрямую зависит качество жизни населения.

«2020 год внес свои коррективы в работу социальных служб. Из-за пандемии коронавируса социальные службы региона работали практически в авральном режиме — приходилось максимально быстро адаптироваться к новым реалиям, корректировать планы, реализовывать новые меры поддержки, принимать экстренные решения. Между тем соцзащита является связующим звеном при реализации государственной политики в области защиты населения. Сегодня в регионе трудится почти 9,5 тысяч работников социальной сферы. Перед сотрудниками стоят ответственные и сложные задачи по поддержке и оказанию различных видов помощи более чем 450 тысячам жителей области», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он также сообщил, что в целом на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты в 2020 году был направлен 21 миллиард рублей, в сравнении с 2019 годом объем увеличился на 34%.

Ежегодно растет количество мер социальной поддержки семьям с детьми. Сегодня этих мер в регионе уже 38. Они финансируются из областного и федерального бюджетов, и соответственно, увеличиваются объемы финансирования. Около года семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получают ежемесячное пособие на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. Органами социальной защиты области проделана огромная работа для запуска этой программы. Пособие стало первой постоянной мерой поддержки, доступной по одному заявлению без сбора дополнительных справок. Размер выплаты составлял 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, при этом начислялась она сразу с января. Охват новой выплатой составил более 63 тысяч детей.

Также Владимир Нетёсов напомнил, что в 2021 году в регионе начали действовать новые меры социальной поддержки семей с детьми. Одна из них — оплаченный сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей в связи с рождением второго ребенка. Данная мера призвана создать условия для повышения уровня доходов многодетных семей. Еще одна востребованная форма поддержки — выплата единовременного денежного пособия в размере 200 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. За 2 прошедших года различными мерами поддержки смогли воспользоваться около 50 тысяч многодетных семей региона.

«Социальная защита населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Воронежской области, в том числе областной Думы. На законодательном уровне создана эффективная система мер социальной поддержки граждан. В целом на социальные нужды расходуется около 70 процентов средств областного бюджета. Особое внимание уделяется применению адресного подхода к предоставлению тех или иных выплат и льгот», — рассказал Владимир Нетёсов.

Также на встрече обсудили реализацию регионального проекта «Старшее поколение».

Участниками пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в 2020 году стали 5 районов области и города Воронежа (Левобережный, Советский районы г. Воронежа, Бобровский, Павловский, Рамонский муниципальные районы Воронежской области).

В пилотных учреждениях модернизированы пункты проката технических средств реабилитации. Созданы новые сервисы СДУ, такие как «Школы ухода», отделения дневного пребывания для граждан, страдающих когнитивными расстройствами.

В прошлом году впервые был реализован пилотный проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг пожилым людям, в котором по итогам конкурсного отбора участвовали две частные медицинские организации, ими оказаны услуги 190 гражданам.

К участию в пилотном проекте по созданию СДУ в текущем году присоединились еще 7 районов области и города Воронежа (Ленинский район г. Воронежа, Богучарский, Лискинский, Новоусманский, Новохопёрский, Россошанский, Семилукский районы Воронежской области).

Будет продолжена реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг пожилым людям. По итогам проведенного конкурсного отбора в феврале 2021 года победителями признаны 2 частные медицинские организации, услугами которых будет охвачено 250 человек.

В 2020 году введен в эксплуатацию новый социальный объект — дом-интернат для престарелых и инвалидов на 100 мест в селе Ярки Новохоперского муниципального района. Это уже восьмой дом — интернат, соответствующий современным международным стандартам.

В текущем году начнется строительство социального объекта — «Центра ухода и социализации «Хохольский» в Хохольском муниципальном районе на 128 мест по новому проекту планировки помещений и размещения проживающих.

В текущем году сфера социальной защиты стала пилотом в реализации мероприятий по внедрению проекта «Бережливый регион» в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», имеющей положительный опыт по внедрению бережливых проектов в других регионах Российской Федерации. Сотрудничество с Росатомом по оптимизации процессов предоставления мер социальной поддержки различным категориям граждан запланировано до 2023 года.

В настоящее время идет работа над первым проектом, направленным на оптимизацию процесса назначения мер социальной поддержки многодетным семьям. Проект проходит апробацию на базе управления социальной защиты населения Советского района города Воронежа. В ближайшее время данная практика будет внедрена в управлении соцзащиты Хохольского района и далее тиражирована во всех управлениях социальной защиты области.

Владимир Нетёсов поблагодарил соцработников за то, что они ведут постоянный поиск новых технологий и форм работы для ускорения обратной связи с населением, а также за помощь в организации «горячих линий» и проведении тематических недель приемов граждан депутатами облдумы на базе реготделения «Единой России».

В ходе встречи также обсудили вопросы, с которыми сталкивается служба в своей повседневной работе. В частности, повышение заработной платы сотрудникам социальной сферы, кадровое обеспечение, оснащение служб соцзащиты техникой. Владимир Нетёсов подчеркнул, что эти вопросы будут обязательно учтены депутатским корпусом при формировании бюджета региона.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов пожелал всем работникам социальной службы региона крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях на благо жителей Воронежской области. Лучшим сотрудникам социальной сферы за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социальную защиту населения региона были вручены награды Воронежской областной Думы.