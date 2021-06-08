Силовики нагрянули к первому вице-мэру Воронежа Сергею Петрину

Фото мэрии Воронежа

Сегодня, 8 июня, в управлении строительной политики мэрии Воронежа побывали силовики. Утром они нагрянули для проведения оперативно-следственных действий. Правоохранители также заинтересовались первым замглавы администрации по городскому хозяйству Сергеем Петриным. Правда, с какой целью, пока неизвестно. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в самой администрации ответили, что не располагают информацией об ОРМ. В следственном управлении региона, как и в управлении УФСБ также отказались комментировать проверку.

Позже прошла информация, что оперативные мероприятия могут быть связаны с затянувшимися работами в городском парке "Орленок". Где ранее с подрядчиком, который из-за банкротства не выполнил условия договора, был расторгнут контракт. Общественную территорию полностью обещали открыть этим летом для посещения горожан. Однако работы затянулись и в мэрии сообщили, что парк откроют пока частично.