СК инициировал передачу из полиции материала об избиении 11-летнего мальчика в Воронеже

Следователи перед прокурором инициировали передачу материала по факту избиения 11-летнего мальчика возле воронежской школы № 16. Инцидент произошел в апреле, однако ситуация стала известна только сейчас, когда видео выложили в одном из телеграм-каналов. Об этом сообщили в СУ СК по региону 8 июня.

Отец пришел вместе с дочерью ко входу в учебное заведение. Далее девочка указала на кого-то. Мужчина после этого схватил и отвел одного из школьников в сторону. Какое-то время они просто разговаривали. Но, видимо, отец решил действовать и ударил рукой мальчика. Тот попятился и постарался убежать. Происходящее зафиксировали камеры наружного наблюдения.

После этого мама мальчика обратилась с заявлением в полицию. Там организовали доследственную проверку.

– В связи с общественным резонансом произошедшего, в целях объективного и всестороннего установления всех обстоятельств случившегося региональным управлением СК перед прокурором инициирован вопрос о передаче данного материала для дальнейшей проверки в следственные органы СК, – прокомментировали в следственном управлении.

Ранее на контроль инцидент взяла прокуратура области.