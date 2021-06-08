В Воронеже задержали серийных угонщиков отечественных авто

Каждому из угонщиков грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

В июне в отдел полиции в Железнодорожном районе обратились двое мужчин, у которых угнали машины. Полицейские выяснили, что оба раза воры орудовали во дворах многоэтажек. И угоняли подержанные «ВАЗы». Машины стоили к моменту кражи не так уж много – общий ущерб автовладельцам составил немногим более 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи дворовых видеокамер и выяснили, что угонщики приезжали на место преступления на «девятке». Вскоре личности воров установили. Ими оказались юные местные жители, одному из них 18 лет, другому 21 год. Оперативники задержали их по месту проживания.

В отделе полиции юноши признали свою вину и рассказали, что крали машины, чтобы потом их разукомплектовать и продать на запчасти. В отношении обоих возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 21-летнего угонщика арестовали, 18-летнего отпустили до суда под подписку о невыезде. Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы.