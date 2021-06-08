В Воронежской области автоледи сбила на «зебре» 9-летнюю девочку

Девочку на скорой отвезли в больницу, ей нужно будет долго лечиться. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 7 июня, в 20.10 в Лисках на перекрестке улиц Свердлова и Титова случилась авария, в которой пострадала маленькая девочка.

- 33-летняя женщина, ехавшая на «Ладе», не убедилась перед «зеброй», где нет светофора, в том, что никто не переходит дорогу. В результате она сбила 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на велосипеде, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД регионального ГУ МВД.

Девочка получила тяжелые травмы, ее отвезли в больницу. А женщине, сбившей ей, предстоит объяснить, почему она грубо нарушила правила.