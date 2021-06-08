Мясной магазин в Воронеже закрыли из-за угрозы пищевых отравлений

Двери магазина «Мясной мир», который расположен в доме №2 на улице Полины Осипенко, закрыты с 20 мая. Как оказалось, торговую точку на 15 суток закрыл Левобережный районный суд. Все из-за угрозы пищевых отравлений и кишечных инфекционных у покупателей.

- Выявлены нарушения санитарного законодательства по содержанию производственных помещений; несоблюдению требований по эксплуатации холодильного и технологического оборудования, разделочного и уборочного инвентаря; отсутствию запаса моющих и дезинфицирующих средств; а также отсутствию условий для соблюдения личной гигиены сотрудников, - сообщили о результатах внеплановой проверки в региональном Роспотребнадзоре.

Санврачи составили административный материал по ст. 6.4 КоАП РФ, который и был направлен в районный суд.