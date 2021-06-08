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Общество8 июня 2021 16:25

В Воронеже на улице Урицкого загорелась иномарка

По счастью, никто не пострадал
Евгения ФРОЛОВА
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Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Очевидцы сообщили, что сегодня, 8 июня, в Воронеже на улице Урицкого возле жилого дома полыхнула иномарка. По счастью, водителя в ней не оказалось. На место вызвали спасателей.

Как рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:47. Полыхала у дома № 75 «Тойота Камри». Пожар был ликвидирован в 14:00.

Огнем оказался поврежден моторный отсек и приборная панель на площади 3 кв. м. По оперативной информации, пострадавших нет.