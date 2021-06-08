В Воронежской области ищут 59-летнего мужчину с провалами памяти

Ориентировка со страницы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры начали поиски 59-летнего Юрия Просветова. Мужчина, страдающий провалами памяти, исчез 7 июня в поселке Нижнедевицк Воронежской области. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Мужчина страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи.

Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение. У Юрия темно-каштановые волосы, носит усы.

В день исчезновения был одет в серый вязаный свитер (как на фото), темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, темно-зеленую майку и галоши.

Всех, кто видел Юрия Просветова, просят позвонить: 8-951-560-40-32 (добровольцы) или 112 (служба спасения).