В центре Воронежа женщина порезала администратора кафе осколком бутылки

Дебоширку задержали, ей грозит до двух лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

В субботу, 5 июня, около 10.30 люди, проходившие мимо кинотеатра «Спартак», стали свидетелями дикой сцены. Женщина, внешне похожая на бездомную, приставала к девушке. За нее заступился администратор одного из кафе кинотеатра.

Тогда скандалистка накинулась на мужчину с бутылкой, точнее, «розочкой» и порезала ему два пальца на левой руке. Достаточно глубоко – администратору потребовалась помощь врачей. Очевидцы безобразной сцены вызвали полицию.

- 48-летнюю женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (до двух лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.