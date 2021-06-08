В Воронеже парня подозревают в сексуальном насилии над двумя братьями

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже мужчину заподозрили в развращении двух несовершеннолетних мальчиков. По предварительным данным, он проживал с ними в одной квартире. В данный момент силовики расследуют уголовное дело.

Факт возбуждения дела подтвердили в следственном управлении СКР по Воронежской области. Однако, фигурантом какой статьи стал мужчина, не раскрывается. Также неизвестны подробности – возраст детей и в каком районе они проживают.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ не допускается разглашение сведений о преступлениях в отношении детей без согласия родителей.