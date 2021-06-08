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Общество8 июня 2021 15:09

Глава департамента физической культуры и спорта Воронежской области ушел в отставку

Об этом решении Владимир Кадурин сообщил на встрече с губернатором
Юрий КОЗЛОВ
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С решением Владимира Кадурина оставить пост руководителя департамента губернатор спорить не стал.

С решением Владимира Кадурина оставить пост руководителя департамента губернатор спорить не стал.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 8 июня, руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин заявил о своей отставке. Сделал он это на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Началось все на позитивной ноте. Глава региона поздравил руководителя департамента с присвоением звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» (указ подписал сам президент России) и вручил ему соответствующее удостоверение.

А затем Владимир Кадурин сообщил о своем намерении уйти со своей должности. В среде чиновничества подобные экспромты обычно не приветствуются, поэтому можно с изрядной долей уверенности предположить, что Александр Гусев был в курсе. Тем более, что губернатор сразу согласился.

Владимир Кадурин руководил департаментом физической культуры и спорта (до 2018 года он назывался несколько иначе) с 2012 года. Его преемника на этом посту пока не определили.