В Воронежском заповеднике сняли на видео косуль и лосей на водопое

Беременная косуля Фото: принтскрин видео.

Беременная косуля активно кормится свежей зеленью у водной глади. Уже скоро у неё появится один, двое или даже трое малышей. Видео с местными животными у водопоя сделал Александр Мишин, старший научный сотрудник Воронежского государственного заповедника. Его опубликовали 8 июня.

В кадр попал и молодой самец, которому тоже надо поскорее восстановить силы после зимы и весенних забот по поиску своего участка. Летом косули ведут территориальный образ жизни, взрослые самцы занимают каждый год один и тот же участок площадью около 100 га и метят его. Молодые самцы как правило изгоняются, и им приходится искать свободный участок или кочевать по территориям других самцов.

Годовалые лоси тоже попали в фотоловушку - они начинают самостоятельную жизнь. Молодые животные могут объединяться в небольшие группы, как эти двое самцов у водопоя с заметными первыми рожками. А в это время лосихи уже приносят потомство.