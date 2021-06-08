В Воронеже правоохранители нашли терроризировавшего детей дворового «авторитета»

Материалы проверки по делу о 14-летнем подростке, ставшем жертвой издевательств 21-летнего дворового «авторитета», 7 июня передали из полиции в следственный отдел по Ленинскому району Воронежа регионального СУ СКР. Ход проверки проконтролирует областная прокуратура.

Напомним, мама школьника уверяет, что в районе улицы Моисеева молодой рейдер регулярно требовал деньги у детей. Ее сын боится выйти на улицу из-за того, что вымогатель может попасться на пути. Женщина жалуется, что когда она попыталась защитить сына, грабитель сломал ей руку. 1 июня она подала заявление в отдел полиции № 8 УМВД России по Воронежу.

- В настоящий момент установлена личность нападавшего, он и потерпевший опрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в областной прокуратуре.

Отметим, что в Воронеже у школы №16 произошло нечто похожее: на одного из учеников напал отец его одноклассницы. Инцидент случился еще 23 апреля, однако широкую огласку получил только после того, как по социальным сетям распространилось видео со школьных камер наблюдения.