Трое сотрудников Нововоронежской АЭС стали экспертами на демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills

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Троих сотрудников Нововоронежской АЭС привлекли в качестве экспертов для оценки практической работы студентов.

Ведущий инструктор учебно-тренировочного пункта НВ АЭС Александр Чусов оценивал работу студентов Ивановского Государственного энергетического университета и Томского политехнического университета в ключевой для атомной станции компетенции «Технологические системы энергетических объектов». Эксперт-руководитель группы учебно-тренировочного пункта НВ АЭС Ольга Романова работала в составе комиссии в компетенции «Охрана окружающей среды» в Томском политехническом университете. Эти испытания прошли в онлайн формате.

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