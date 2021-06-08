В Воронеже водитель грузовика насмерть сбил 84-летнего пешехода

Выяснились обстоятельства ДТП, которое случилось 7 июня примерно в 9:10 у дома №39/3 по улице Волгоградская. 35-летний водитель небольшого японского грузовичка «Hino 300» сбил пожилого пешехода.

Мужчина ехал со стороны улицы Баррикадная в направлении Димитрова в крайней левой полосе. В то же время проезжую часть вне пешеходного перехода попытался проскочить пенсионер.

- В результате ДТП пешеход - 84-летний мужчина - от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 132 ДТП, из них в областном центре - 96, на федеральных трассах - 6, в районах области - 30. В 5 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 человек, 1 погиб.