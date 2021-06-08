В Воронежской области работодатели в каждой десятой вакансии требуют грамотность и грамотную речь

В Воронежской области такие требования как «Грамотный русский язык», «Грамотность», «Грамотная речь» встречаются в 14,1% вакансий. Такую статистику приводят эксперты hh.ru.

Эксперты отмечаются, что за последние пять лет количество таких требований от работодателей растет в среднем на 25% от года к году. Как показало исследование, наиболее строго к грамотности относятся в Республике Дагестан – такое требование встречается в 19,5% вакансий, открытых в этом регионе. Реже всего на грамотность обращают внимание в Чукотском АО (5,8%).

- Чаще всего требование к грамотности можно встретить в таких вакансиях как: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец-консультант, оператор call-центра, офис-менеджер, официант, администратор и юрист, - рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

В Воронежской области о своей грамотности в резюме сообщают лишь 6,5% соискателей.

Среди профессиональных сфер самой грамотной можно назвать «Науку, образование» - такой навык указан в 15,3% резюме. На втором месте – «Искусство, развлечения, медиа» (14,5%), на третьем – «Маркетинг, реклама, PR» (10,5%). Реже всего о грамотности в резюме пишут в сферах «Бухгалтерия, финансы» и «Рабочий персонал» (2,1%).