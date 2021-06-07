В центре Воронежа мужчина, угрожая ножом, запер жену и дочь в подвале

Неизвестно сколько бы сидели 12-летняя дочка с мамой в подвале, если бы их не освободили родственники. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Стало известно о жутком происшествии, случившемся в частном доме на улице Карла Маркса 28 мая. 37-летний глава семьи изрядно выпил и поругался с женой. Его 12-летняя дочка стала заступаться за мать. Тогда разъяренный мужчина схватил нож и, угрожая им, заставил жену и ребенка спуститься в подвал. И запер дверь, ведущую туда.

К счастью, папаша не догадался отнять у дочери мобильник. Девочка дозвонилась до родственников матери. Те быстро приехали. Позвонили в дверь. Глава семейства, видимо, несколько успокоившийся, открыл. И не стал им мешать освободить пленниц. Впрочем, для него это было бы чревато последствиями – среди родственников было несколько достаточно крепких мужчин.

Домашний дебошир «заработал» себе уголовное дело по пунктам «г,д и ж» ч.2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Возможен срок, близкий к максимальному, так как мужчина уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью. К тому же его вину усугубляет то, что он грозил жене убийством. Делом занялись сотрудники Следственного комитета.

- Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допросили свидетелей. Мужчину, подозреваемого в преступлении, арестовали, – рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК Александр Волокитин.