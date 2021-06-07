В Воронеже не будет больших экранов с трансляцией Евро-2021

Так воронежцы болели на Адмиралтейской площади в 2018 году. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Поболеть на улице за наших и вообще за хороший футбол на Евро-2021, наблюдая за игрой лучших команд Старого Света на большом экране, в Воронеже не получится. Причина все та же – уже набившая оскомину пандемия коронавируса.

- В этом году большие экраны решили не ставить. Причина понятна – не стоит допускать большого скопления людей в нынешней напряженной ситуацией с коронавирусом, - пояснили в департаменте физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

Напомним, в 2018 году трансляции с чемпионата мира на Адмиралтейской площади собирали аншлаги.