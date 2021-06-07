В Воронежской области при оплате картой «Мир» в электричках можно получить кешбэк 10%

В электричках до конца сентября обладателям карт "Мир" можно будет проехать немного дешевле. Фото: Артем КИЛЬКИН

C 1 июня до 30 сентября все, кто оплатит проезд на пригородных электричках по карте «Мир» любого банка, смогут получить кешбэк 10% от стоимости билета (но не более 20 рублей за одну операцию). Акция действует на территории всего Черноземья, то есть в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях.

После оплаты билета со счета карты будет списана его полная стоимость, но уже спустя несколько минут сумма кешбэка будет возвращена на карту. С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте mironline.ru