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Общество7 июня 2021 17:46

Под Воронежем полицейские и водители потушили загоревшуюся на дороге иномарку

И помогли выбраться из машины пожилой семейной паре из Липецкой области
Юрий КОЗЛОВ
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64-летний липчанин поблагодарил полицейских за помощь.

64-летний липчанин поблагодарил полицейских за помощь.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На днях на 481 километре трассы «Дон» в Рамонском районе едва не случилась трагедия.

Патрулировавшие этот участок сотрудники ГИБДД, старший лейтенант Евгений Нестеров и капитан Алексей Наумов, увидели ехавший «Фольксваген Пассат», у которого из-под капота шел дым, а снизу был заметен огонь. Водитель горевшей иномарки остановил машину на обочине.

Полицейские вызвали пожарных и помогли выбраться из автомобиля 64-летнему жителю Липецкой области и его жене, они не пострадали. Потом стражи порядка с помощью неравнодушных людей, проезжавших возле места ЧП, с помощью огнетушителей погасили огонь. Приехавшим сотрудникам МЧС, по сути, уже нечего было делать.

Семейная пара сердечно поблагодарила всех, кто им помог.

Капот иномарки поврежден достаточно сильно.

Капот иномарки поврежден достаточно сильно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.