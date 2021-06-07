Под Воронежем полицейские и водители потушили загоревшуюся на дороге иномарку

64-летний липчанин поблагодарил полицейских за помощь. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На днях на 481 километре трассы «Дон» в Рамонском районе едва не случилась трагедия.

Патрулировавшие этот участок сотрудники ГИБДД, старший лейтенант Евгений Нестеров и капитан Алексей Наумов, увидели ехавший «Фольксваген Пассат», у которого из-под капота шел дым, а снизу был заметен огонь. Водитель горевшей иномарки остановил машину на обочине.

Полицейские вызвали пожарных и помогли выбраться из автомобиля 64-летнему жителю Липецкой области и его жене, они не пострадали. Потом стражи порядка с помощью неравнодушных людей, проезжавших возле места ЧП, с помощью огнетушителей погасили огонь. Приехавшим сотрудникам МЧС, по сути, уже нечего было делать.

Семейная пара сердечно поблагодарила всех, кто им помог.