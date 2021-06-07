В Воронеже открылась "душевная" выставка

Елена Косова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В зале Союза художников на Пушкинской, 7 открылась выставка «Палитра души моей». Это «персоналка» художницы Елены Косовой. Она окончила Воронежское художественное училище. И на вернисаже ее работы хвалили коллеги Владимир Гончаров и Владимир Шпаковский.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Художница творит в разных жанрах: на выставке можно увидеть ее натюрморты, портреты, пейзажи. На холстах - красота воронежской природы, сочные, яркие краски фруктов и цветов, одухотворяющие сюжеты, которые дают отдохнуть от суеты окружающей действительности.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Елена живет и преподает в Кантемировке - пробуждает чувство прекрасного у юных художников в Кантемировской детской школе искусств. Работы Елены Косовой показывали на областной выставке «Весенний вернисаж». Ее персональные экспозиции прошли в Кантемировке, Богучаре, Россоши, Петропавловке, Калаче, Павловске.

Выставку на Пушкинской можно посмотреть бесплатно до 18 июня.