В Воронеже мама подростка обвиняет в избиении сына 21-летнего мужчину

"Беспредел" молодого человека, нападающего на детей, стал поводом для проверки полиции. Фото: Ксения КАЗАКОВА

14-летний подросток, живущий в районе улицы Моисеева, стал жертвой издевательств 21-летнего местного дворового «авторитета». Об этом заявила мама школьника, у которого гопник, по ее утверждению, регулярно требовал деньги. Причем не только у него, но и у других детей.

Мальчик боится выйти на улицу из-за того, что вымогатель может попасться на пути. Женщин бить мерзавец тоже не боится. Мама запуганного школьника жалуется, что когда она попыталась защитить сына, «отморозок» сломал ей руку.

- Женщина обратилась по поводу телесных повреждений сына 1 июня. Начата проверка, установлены и опрошены очевидцы ЧП. Степень тяжести травм подростка определят в ходе судебно-медицинской экспертизы, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.