Жительница Воронежа перевела 142 тыс за несуществующую мебель для своей работы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

56-летняя жительница Воронежа перевела 142 тысячи рублей за несуществующую мебель, причем даже не для себя, а для своей работы.

Женщине, работающей в ломбарде, позвонила дама, представилась бухгалтером и спросила, не звонил ли ей директор по поводу оплаты заказа. Якобы в офис вот-вот должны привезти товар и мебель, поэтому необходимо осуществить оплату на указанный счет. Работница ломбарда из ближайшего банкомата перевела 142 000 рублей. Разговор длился 40 минут, женщина совершила более трех операций.

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