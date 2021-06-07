В День России горожан приглашают на фестиваль «Воронеж фольклорный»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 июня пройдет IV фестиваль «Воронеж фольклорный». В празднике традиционного народного искусства примут участие фольклорные и этнографические ансамбли, мастера-ремесленники, коллекционеры народной одежды, творческие коллективы. В Центральном парке будут работать около 30 уголков крестьянского быта, выставка народных ремесел, мастер-классы, игровые и концертные площадки.

Фестиваль стартует в 13.00 в Зеленом театре концертом Воронежского русского народного хора имени Массалитинова.

В 14.00 та же начнется представление «Широка ты, Русь». Выступит ансамбль «Зимогоры» из Отрадного.

На главной аллее парка с 13.00 развернутся крестьянской избы с предметами домашней утвари и орудиями земледелия.

В «Городе мастеров» пройдут мастер-классы по ремеслам.

На площадке «Разудалый перезвон» выступят фольклорные коллективы, вокалисты, гармонисты из районов области.

Для юных воронежцев развернется «Площадь народных потех». Там выступит цирковая студия «Созвездие» Новоусманского района и аниматоры, которые разучат с народные песни, игры и считалки.

В 17.00 в Зеленом театре начнется концертная программа «В песне - русская душа» с участием фольклорных, вокально-хоровых и хореографических коллективов Воронежской, Курской, Белгородской областей и фолк-группы «Ярилов зной». Пройдет также дефиле этнографических самобытных костюмах Воронежской области.

Вход на праздник свободный.