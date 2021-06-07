В Воронеже нашли 15-летнего подростка, пропавшего пять дней назад

Благополучно окончились поиски 15-летнего Романа П. Напомним, подросток ушел из дома в селе Левая Россошь Каширского района 2 июня. Ранее он уже пропадал, но его находили в Воронеже и в Нововоронеже.

Так случилось и на этот раз. Романа видели в Воронеже еще раньше, чем поступила информации о том, что его точно нашли. Подросток попался на глаза полицейским в Центральном районе. По всей видимости, вскоре он вернется домой.

Хотелось бы, чтоб родственники Романа П. наладили с ним диалог и убедили хотя бы звонить во время своих похождений. У волонтеров и полицейских и без того полно забот, а тут приходится тратить время на его поиски.