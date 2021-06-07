В Воронеже собираются застроить еще два квартала по 26 гектаров

К немалому числу воронежских строек скоро могут прибавиться еще две. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще две крупные стройки появятся в недалеком будущем в Воронеже. Такой вывод можно сделать, исходя из постановлений мэрии о разработке документации, связанной с освоением двух кварталов в Левобережном и Коминтерновском районах.

Первый из них ограничен улицами Новосибирская, Путилина, Ростовская и Саврасова, второй – улицами Керамической, Подклетенской, Красных Зорь и Торпедо. Обе территории одинаковой площади – 26,2 гектара. Не исключено, впрочем, что эти участки могут несколько расширить.

Сотрудникам, ответственным за оформление официальных бумаг, дают 60 суток на сбор информации. Потом еще столько же на обоснование и подготовку документов. И еще 30 суток на их согласование в городском управлении главного архитектора.