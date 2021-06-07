В Воронеже всю неделю днем будут греметь грозы

Во второй половине дня во время прогулок стоит захватить с собой зонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю. Оказалось, что, с одной стороны, существенно потеплеет, с другой стороны, - дожди не прекратятся. Да еще и с грозами.

- Над территорией нашей области задержался циклон. Из-за него погода будет неустойчивой: до обеда солнце, а затем дождь с грозой. Причем примерно такой же ее ожидаем и в выходные, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Для тех, кто взял отпуск, плохо, - как следует позагорать и искупаться не получится. А для будущего урожая такая погода, скорее, благоприятная. Впрочем, во второй половине июня, по предварительным прогнозам, должно быть и суше и жарче.

В ночь на вторник, 8 июня, метеорологи обещают пасмурную погоду и +14 градусов. Днем потеплеет до 24 градусов, выглянет солнце, однако высока вероятность грозы.

В среду, 9 июня, ночью вместо южного ветра подует восточный, синоптики ожидают слабый дождь при +13 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +23. И снова прогнозируют грозу.

В ночь на четверг, 10 июня, подует юго-восточный ветер. Будет пасмурно при +15 градусах. Днем снова сменится ветер – на этот раз на южный. Погода будет такой же, как и сутки назад, - +23 градуса и дождь с грозой.

В пятницу, 11 июня, ночью снова вернется юго-восточный ветер. Снова обещают пасмурную погоду на этот раз при +14 градусах. А вот днем все будет стабильно - +23 и дождь с грозой.