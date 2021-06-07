Воронежцам показали кукольную «Фро» Платонова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На этот спектакль Архангельского театра кукол в родном городе билетов нет. Каждый раз аншлаг. «Фро», по одному из самых известных рассказов Андрея Платонова, поставили лауреаты премии «Золотая маска» - главный режиссер Мурманского театра кукол Петр Васильев и художница Алевтина Торик.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Люди, паровозы, рельсы, уходящие вдаль. Небольшое пространство - суть железная дорога. На ней работают, ею живут, на ее перроне ждут любви. Здесь дома, кровати - все ездит по железной дороге. Но это всего лишь антураж. Главное - чувства.

Любовь или эгоизм? А может, самопожертвование? Она говорит, что любит его, но любит лишь свое чувство. Он говорит, что любит ее, но любит все человечество, а значит - никого. Есть и третий, который ничего не говорит, и просто тихо любит свою работу и свою дочь.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Инициатором постановки стала актриса Наталья Назаренко, которая играет Фросю. Она загорелась этим рассказом Платонова еще со студенческой скамьи. Именно она нашла режиссера с художником.

- С этим рассказом меня познакомила педагог по речи на третьем курсе. Мне он очень откликнулся, я просто влюбилась в это произведение. Наверное, потому что я сама пережила такую же любовь в 20 лет. Думаю, со временем героиня все осознает, а пока у нее юношеский максимализм, - считает Наталья. – Когда я читала рассказ, поняла, что вокруг Фро много предметов – часы, волосок, подушка, а предметы – это театр кукол. Платонова сложно читать, я постоянно возвращалась к некоторым фразам. Я изначально ее понимаю, оправдываю. Когда мы репетировали, режиссер у меня спрашивал: как ты считаешь, она герой или антигерой? Ни то, ни другое - она просто женщина, ответила я. Просто я знаю, как это - любить человека.