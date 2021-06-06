Воронежский заповедник пожаловался на стихийное кладбище в лесу

Фото с сайта заповедника

На территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова разрастается стихийное кладбище. Появившийся еще в конце прошлого века в 546 квартале Краснолесненского участкового лесничества погост уже не действует. Но местные жители продолжают здесь подхоранивать умерших родственников. Сообщение об этом появилось на сайте учреждения 2 июня.

По информации заповедника, кладбище является несанкционированным. Порядка нормирования предоставления участков для погребения не выявлено, также нет сведений о границах мест погребения.

– Деятельность по захоронению никем не регламентируется, кладбище не охраняется, не имеет ограждения по периметру, в ведение МКУ «Администрация городских кладбищ» не передавалось, соответственно, организацией не обслуживается, - с тревогой сообщают специалисты учреждения.

Поэтому бесконтрольное расширение кладбища создает серьезные проблемы для выполнения основной деятельности заповедника – охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. Речь идет о появлении новых растений, которые высаживают родственники похороненных, и стихийных свалках.