В Воронеже ищут пропавшего 56-летнего мужчину

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры объявили поиски 56-летнего Николая Сапункова, пропавшего в Воронеже. От мужчины нет никаких известий с 4 июня. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 6 июня.

Из особых примет: Николай ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения был одет в синие джинсы и джинсовую куртку такого же цвета. На ногах – светло-серые мокасины.

Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.