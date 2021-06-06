Жительница Воронежской области расплатилась в магазинах 37 раз чужой банковской картой

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Калачеевский районный суд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигуранткой которого стала жительница Воробьевского района, 37 раз расплатившаяся за покупки чужой банковской картой. Ее обвиняют в краже денежных средств с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в суде 4 июня.

37-летняя женщина, как следует из обвинительного заключения, в марте 2021 года нашла чужую банковскую карту. Увидела, что на ней есть возможность бесконтактной оплаты без необходимости ввода пин-кода, решила ею воспользоваться. Правда, не сразу. Месяц она подождала, а потом стала ходить с нею по магазинам и там расплачиваться. Через некоторое время ее вычислили правоохранители.

Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение судье Калачеевского районного суда Романову М. А.