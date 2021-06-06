Мошенники не смогли «развести» бдительную жительницу Воронежа на 1 млн рублей

77-летняя жительница Воронежа оставила с носом аферистов, которые пытались обманом вытребовать у нее 1 млн рублей. Мошенница позвонила пенсионерке на стационарный телефон под видом ее дочери и плачущим голосом сообщила, что стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей срочно нужно было заплатить 1 млн рублей.

После этого трубку взял незнакомый мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и предложил урегулировать вопрос. Пожилая женщина сказала, что у нее нет таких денег. Тогда звонивший снизил требования до 200 тысяч рублей.

Старушка засомневалась и положила трубку. А после этого перезвонила дочери. Оказалось, что у той все в порядке, и ни в какую аварию она не попадала. После этого женщина обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».