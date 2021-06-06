Трое жителей Воронежской области украли автозапчасти из сарая

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

О пропаже автозапчастей из сарая в одном из домов в пгт. Грибановка заявила 24-летняя местная жительница. Детали автомобиля ВАЗ-2121 принадлежали ее отцу. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 6 июня.

На место выехала оперативно-следственная группа. Они опросили потерпевших, составили перечень пропавших автозапчестей. Через некоторое время часть их удалось обнаружить в пунктах приема металла. Сотрудники смогли описать приметы мужчин, которые привезли комплектующие. Ими оказались 23-летний житель Поворино, а также 21 и 26-летний жители Грибановки. Полицейские задержали злоумышленников. В отделе они признались в содеянном и пояснили, что приезжали трижды за имуществом. Автозапчасти им удалось продать за почти 12 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».