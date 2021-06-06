В каких районах Воронежа отключат воду 7 — 13 июня

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В Воронеже полным ходом идет подготовка к следующему отопительному сезону. Ближайшую неделю неудобства в связи с отключением горячей воды придется испытывать жителям еще ряда многоэтажек. Рассказываем, в каких домах отключат горячую воду с 7 по 13 июня.
4 – 17 июня: ул. Лесной массив, 6;
Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в;
Электровозная, 2, 4, 6, 8;
Калининградская, 100, 100а, 102, 108;
Богатырская, 30, 34, 34а, 36
8 — 21 июня
ул. Тепличная, 6Б, 6Г 9 — 22 июня
Сакко и Ванцетти, 82
Ограничения будут действовать около двух недель. За это время коммунальщики должны будут отремонтировать котельные и теплотрассы, с помощью которых питают указанные адреса.
Полный график отключений горячей воды в июне можно посмотреть здесь.