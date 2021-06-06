В Воронежской области еще 142 человека за последние сутки заболели коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области страшная болезнь коронавирус подтвердилась за минувшие сутки у 142 человек. Всего с начала пандемии положительный диагноз на ковид поставили 85 805 пациентам. Об этом сообщил региональный оперштаб 6 июня.

Практически такое же количество людей смогли побороть болезнь. За сутки из больниц и с амбулаторного лечения выписали 140 человек. Всего за полтора года медики вылечили от ковида 81 208 пациентов.

К сожалению, пока не удается избежать печальной статистики. Еще три человека скончались от осложнений, вызванных болезнью. Всего коронавирус за 1,5 года унес 3 561 жизнь.