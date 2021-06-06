В Воронеже отменили два автобусных маршрута

В Воронеже отменили маршруты № 366 «Воронеж – Новоподклетное» и № 366Д «Воронеж - Ямное (мкр "Дон")». Об этом сообщили в департаменте промышленности и транспорта региона.

Маршруты замещаются двумя другими автомусами – № 366А «ВГУ – Новоподклетное» и № 366В «Воронеж - Ямное – Новоживотинное». Их пути следования продлили.

К примеру, межмуниципальный маршрут № 366А «ВГУ – Ямное» продлевается до деревни Новоподклетное. А на маршруте № 366В увеличат количество рейсов. Меры приняты в целях развития транспортного обслуживания микрорайона «Рождественский» села Ямное. Начало движения автобусов из «Рождественского» в 6:00, окончание – в 21:25.

Начало движения от остановки «ВГУ» в 6:10, окончание в 20:15. Интервал движения в течение дня составит 20-40 мин.