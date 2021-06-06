Новая рабочая неделя встретит воронежцев дождями

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Новая рабочая неделя в Воронежской области будет дождливой. Пока синоптики не прогнозируют солнечной погоды, и походы на пляж стоит отложить. Подробности рассказали в региональном гидрометцентре.

Итак, первый рабочий день 7 июня встретит воронежцев облачной погодой с прояснениями. Небольшие дожди будут идти ночью и днем. Местами по региону ожидаются грозы. Ветер ночью переменный, 4-9 метра в секунду, днем южный – 6-11 м/с. Температура ночью – 8-13 градусов тепла, днем от +18 до +23.