Взорвался софит - Рахманинов доволен: воронежцам сыграл Николай Луганский

Николай Луганский Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 июня на концерте известного пианиста Николая Луганского на сцене воронежской филармонии взорвался софит. Музыковеды говорят: такое бывает, когда композитор на небесах доволен! Николай Луганский в этот момент играл этюд Рахманинова.

А еще в этот вечер артист исполнил произведения Бетховена, Глазунова. Концерт открыл музыкальную программу 11-го Платоновфеста.

Николай Львович признался, что не обратил внимания на внезапный взрыв.

- Если что-то не удается на концерте - это меня выбивает из колеи значительно сильнее, чем взорвавшаяся лампа. Месяца полтора назад на гастрольном концерте вообще полностью погас свет, был какой-то локдаун. Было темно несколько минут, но я продолжил играть. Бывают неожиданности, но по сравнению с тем, что пианистам приходится играть каждый раз на концертах на новом рояле (в отличие от скрипача, который выступает со своим инструментом). Каждый раз - новый зал, новая публика, чувствуешь себя по-разному, - отметил Николай Львович. - Но в Воронеже замечательная публика с огромными традициями. И самое новое в моем репертуаре - Вторую сонату Глазунова, которую я очень люблю, но только выучил ее (играю всего в третий раз), по тому, как слушали, понял, что многих эта музыка затронула. Считаю, что Глазунов - великий русский композитор, который для меня стоит в одном ряду с Чайковским, Скрябиным. Это великий симфонист. Я влюблен в его произведения. А воронежская публика - прекрасная, очень доброжелательная.

Николай Луганский Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пианист признался, то в пандемию работал и дома. И этот период напомнил ему детство.

- Если человек дома не занимается, в конце концов, это слышат зрители на концертах. Даже если виртуозы будут играть по многу концертов, но совершенно не присаживаться за инструмент дома, публика это почувствует. И я, конечно, играл дома, учил новое, вспоминал старое, играл те вещи, на которые не было времени в период гастролей, когда концерты через день. Я жил в это время как в детстве, когда были занятия музыкой, но не было такого количества выступлений, но была возможность по-настоящему заниматься музыкой. Жаль, конечно, что не было живого контакта со зрителями, я выступал и онлайн, но когда нет реакции после концерта - это огорчительно. Сейчас, слава богу, все возвращается. Увеличивается процент риска, но незначительно, но люди начинают жить полнокровной жизнью, а не каким-то суррогатом, как жили в последнее время в Европе.

Высшая форма музыки - концерт со зрителями в зале, а не так, как было год назад…