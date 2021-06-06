В Воронеже ищут 23-летнюю девушку

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры сообщили о поисках пропавшей 23-летней Алины Плюхиной из Воронежа. Девушка не выходит на связь с родными и близкими с 24 мая. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 5 июня.

Алина сама родом из Лисок. Поэтому, когда она перестала отвечать на звонки родственников, те начали ее поиски.

Неизвестно, в какой одежде ушла из дома Алина. Ее приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, карие глаза.

Всех, кто видел пропавшую или знает что-либо о ее местонахождении, просят связаться по номерам 8-800-700-54-52 или 112.