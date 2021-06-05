На центральной улице Воронежа наносят новую разметку

В Воронеже продолжают наносить новую дорожную разметку. Рабочие начали с пешеходных переходов - рисуют «зебры» на Плехановской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы выполняют ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах и не тормозить движение на одной из центральных улиц города.

Предполагается, что разметку успеют нанести за семь дней, при условии хорошей погоды - без дождей.

- После пешеходных переходов разметчики будут наносить осевые и линии, разделяющие полосы в попутном направлении, затем - стоп-линии, прерывистые линии, которые показывают разрешенные места выезда/заезда на выделенную полосу для автобусов, буквы «А» и так далее, - отметили в мэрии.