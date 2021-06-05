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Происшествия5 июня 2021 17:44

В Воронеже пенсионерка после звонка лже-дочки сняла 250 тыс и передала их таксисту на возмещение ущерба потерпевшим в ДТП

Оказалось, ДТП не было, звонила не дочь, таксист о деньгах ничего не знал
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На днях жертвой мошенников стала 95-летняя жительница Левобережного района Воронежа. Пенсионерку напугал звонок: дочка, которая на самом деле совсем не дочка, сообщила, что попала в ДТП и ей необходимы деньги, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

Старушка разволновалась, сходила в банк, сняла со счетов 250 тысяч рублей и передала их приехавшему к ее дому таксисту. Потом выяснилось, что настоящая дочка не звонила.

Полицейские отследили номер такси по камерам, нашли водителя, мужчина рассказал, что ему через мобильное приложение поступил заказ забрать пакет и положить его в камеру хранения. О том, что в пакете находились деньги, он не подозревал.

За 4 июня жертвами дистанционных аферистов стали 13 жителей Воронежской области. В общей сложности у них выманили около миллиона рублей.

Будьте бдительны: не сообщайте свои личные данные, не диктуйте коды из смс, когда вам звонят «из банка», сбрасывайте вызов и сами перезванивайте в отделение, чтобы уточнить все о поступившей информации. Также и со звонками «от родственников»: сбрасывайте и перезванивайте близким сами. И не переводите никуда деньги под диктовку.