В Воронеже на 1000 рублей оштрафовали водителя КамАЗа, повернувшего через сплошную

Стоп кадр видео

В Воронеже сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя грузовика, повернувшего через сплошную. Наказать нарушителя ПДД помогли неравнодушные автомобилисты, слившие в сеть видео с регистратора, зафиксировавшего инцидент. Все произошло утром 25 мая на окружной - на улице Антонова-Овсеенко, 37 б/2. Полицейские провели проверку и все подтвердилось.

- Остановили 31-летнего водителя КамАЗа на улице Костомарова.За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, его оштрафовали на 1 000 рублей, - сообщили в Госавтоинспекции.